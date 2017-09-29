Собянин открыл предпринимательский форум "Трансформация"
Теги: Москва собянин бизнес форум
Как сделать Москву экономическим центром мира, а также правильно организовать работу бизнес-компаний? В столичном спорткомплексе "Олимпийский" начал работу форум "Трансформация".
На церемонии открытия форума "Трансформация" побывал мэр города Сергей Собянин. Более 20 тысяч участников в течение двух дней будут проходить профессиональное обучение. Перед ними выступят лучшие специалисты и помогут предпринимателям найти новые решения для развития бизнеса и активного роста. Принять участие в образовательном марафоне может любой желающий, причем совершенно бесплатно, передает "ТВ Центр".
"Сегодняшний форум еще раз доказывает огромный интерес бизнеса к обмену опытом, взаимодействую с городом, преодолению всех сложностей и своему развитию. Вы развиваетесь, помогаете городу, вы даете основу его экономического развития, и город, конечно, обязан идти навстречу вам, оказывать содействие, помогать", - отметил Собянин.
Новости по теме Тверская, 13
-
29 сентября 2017
Собянин открыл музей Юрия Любимова в Театре на Таганке
-
28 сентября 2017
"Диалог с мэром": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей. Полная версия
-
28 сентября 2017
В рамках реновации москвичи получат квартиры в том же квартале
-
28 сентября 2017
Собянин: каждый московский фестиваль посещают до 12 млн человек