Собянин открыл предпринимательский форум "Трансформация"

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Как сделать Москву экономическим центром мира, а также правильно организовать работу бизнес-компаний? В столичном спорткомплексе "Олимпийский" начал работу форум "Трансформация".

На церемонии открытия форума "Трансформация" побывал мэр города Сергей Собянин. Более 20 тысяч участников в течение двух дней будут проходить профессиональное обучение. Перед ними выступят лучшие специалисты и помогут предпринимателям найти новые решения для развития бизнеса и активного роста. Принять участие в образовательном марафоне может любой желающий, причем совершенно бесплатно, передает "ТВ Центр".

"Сегодняшний форум еще раз доказывает огромный интерес бизнеса к обмену опытом, взаимодействую с городом, преодолению всех сложностей и своему развитию. Вы развиваетесь, помогаете городу, вы даете основу его экономического развития, и город, конечно, обязан идти навстречу вам, оказывать содействие, помогать", - отметил Собянин.