В Москве открылась историко-документальная выставка о Ленине

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Раскрыть тайны советской эпохи поможет выставка, которая посвящена жизни и трудам Владимира Ильича Ленина. Экспозиция открылась в Москве к 100-летию Октябрьской революции. На выставке представлены редкие фотографии, хроника, а также личные вещи вождя мирового пролетариата.

Своеобразная летопись его жизни. Ничего лишнего. Только факты. Он ведь и ребенком был неординарным. Потрясающая память, энциклопедические знания. Неслучайно, золотая медаль, отличный аттестат. По предмету логика, правда, четверка. Послание, которое он в двенадцать лет отправил другу, написано тотемами. Никто до сих пор не расшифровал. Из романтичного: обручальные кольца, выплавленные из медных пятаков к свадьбе Ленина и Крупской. В Шушенском, во время ссылки. Отлично сохранилась и одежда вождя, и даже обувь.

"Здесь вы увидите ботинки, в которых Ленин гулял по горам Польши, когда он проживал в Закопане. Часы, с которыми он ходил и жил в Европе. Кепка", - рассказал директор РГАСПИ Андрей Сорокин.

Кремлёвский кабинет вождя - больше похожий на профессорский. Пуля, выпущенная Каплан, и едва не лишившая Ленина жизни. Но главное открытие - документы. Почти все публика увидит впервые. И любой, почитав, поймет, насколько противоречивая была личность. Вообще скользкие темы на выставке не обходят стороной. Немецким шпионом, утверждают эксперты, Ленин не был, тем не менее вернулся в Россию по договоренности с германским правительством.

"Ленин руководствовался в своей политической деятельности своими собственными представлениями о целесообразности и никому никогда не позволял использовать себя в своих интересах. Так сложились исторически обстоятельства, что интересы Ленина и интересы Германского правительства совпали", - отметил Сорокин.

Из некогда секретного и переписка Ленина с Инессой Арманд. Многих притягивает. Всю их переписку теперь можно прочитать на выставке, используя сенсорный экран.

"Ленин обсуждает с Арманд какие-то вопросы политического характера, рассуждает о судьбах революции, о политической работе. Но какие-то определенные ремарки в конце письма личного характера - как ты себя чувствуешь, он заботится о её здоровье, например. Вспоминает какие-то моменты", - говорит главный специалист РГАСПИ Наталья Кириллова.

Авторы выставки принципиально не дают оценок фигуре вождя. Пусть посетители сами делают выводы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".