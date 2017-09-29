В США ребенок ясельного возраста устроил стрельбу и ранил двух малышей
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В американском штате Мичиган ребенок ясельного возраста нашел дома пистолет и выстрелил в двух трехлетних малышей. У одного пострадавшего ранение плеча, другой находится в больнице в тяжелом состоянии. Дети находились под присмотром няни.
В США ребенок ясельного возраста устроил стрельбу в доме и тяжело ранил двух трехлетних детей, сообщает телеканал "МИР24".
Инцидент произошел в американском городе Дирборн, штат Мичиган. Ребенок нашел в доме оружие и выстрелил в двух других детей. У одного пострадавшего ранение плеча, другой находится в больнице в тяжелом состоянии.
Няня, которая присматривала за детьми, допрошена полицией. В помещении, где произошла стрельба, находились еще несколько малолетних детей, с которыми также побеседовали сотрудники правоохранительных органов, прошедшие специальную подготовку.
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