В США ребенок ясельного возраста устроил стрельбу и ранил двух малышей

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В американском штате Мичиган ребенок ясельного возраста нашел дома пистолет и выстрелил в двух трехлетних малышей. У одного пострадавшего ранение плеча, другой находится в больнице в тяжелом состоянии. Дети находились под присмотром няни.

В США ребенок ясельного возраста устроил стрельбу в доме и тяжело ранил двух трехлетних детей, сообщает телеканал "МИР24".

Инцидент произошел в американском городе Дирборн, штат Мичиган. Ребенок нашел в доме оружие и выстрелил в двух других детей. У одного пострадавшего ранение плеча, другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

Няня, которая присматривала за детьми, допрошена полицией. В помещении, где произошла стрельба, находились еще несколько малолетних детей, с которыми также побеседовали сотрудники правоохранительных органов, прошедшие специальную подготовку.

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