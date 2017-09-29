Москвичка поблагодарила мэра за личное участие в решении ее проблемы

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Москвичка поблагодарила столичные власти и лично мэра Москвы Сергея Собянина за участие в решении проблемы со штрафами за неоплаченную парковку. Речь идет об Анне Назаровой, которая накопила штрафы на 300 тысяч рублей из-за ошибки при оформлении резидентного разрешения.

Жительница Москвы Анна Назарова поблагодарила Сергея Собянина за поддержку в решении проблемы со штрафами за парковку. Об этом сообщает издание М24.

Представители столичного департамента транспорта встретились с автомобилисткой и разъяснили ей, в чем была проблема, а также дали рекомендации по тому, как разобраться с долгом.

"Хочу поблагодарить наше правительство Москвы и лично Сергея Собянина за внимание, оказанное к моей проблеме, – заявила Назарова, признав ошибку в оформлении документа. – Призываю людей обязательно переоформлять машину в ГИБДД на свой новый адрес", - сказала она.

В департаменте транспорта напомнили, что есть несколько способов оформить резидентное разрешение на парковку. Если вы не уверены, что правильно заполнили онлайн-заявку – лучше посетить центр Госуслуг "Мои документы" и получить консультацию.

Анна Назарова скопила долг более чем в 300 тысяч рублей за неоплаченную парковку. Женщина была уверена, что оформила резидентное разрешение, но оказалось – неправильно. Она оплатила только ночное пребывание машины на улице, при этом парковалась на платных местах круглосуточно.

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