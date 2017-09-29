В Крыму задержаны двое россиян за шпионаж в пользу Украины

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Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двух россиян, которые передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Федеральная служба безопасности России задержала в Крыму двух граждан России по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщает TVC.ru.

Задержанными оказались Анна Сухоносова и Дмитрий Долгополов, последний проходил военную службу в Крыму. Они передавали спецслужбам Украины сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота, представляющую государственную тайну. Долгополов признался в шпионаже, передает ТАСС.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Подозреваемым может грозить до 20 лет лишения свободы.