В Госдуму поступил проект бюджета на 2018-2020 годы

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Проект бюджета на 2018 год, а также плановый период 2019-2020 годов поступил в Госдуму, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, теперь депутатам будет важен разговор с министром финансов и заместителем главы правительства по вопросу межбюджетных отношений.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату парламента поступил проект бюджета на 2018 год, а также плановый период 2019-2020 годов. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы сегодня получили проект бюджета правительства России и приступаем к его обсуждению. В рамках обсуждения бюджета нам, конечно, очень важен разговор с министром финансов России и заместителем [председателя] правительства России по вопросу межбюджетных отношений", - сказал Володин.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов и пакет сопутствующих бюджетных законопроектов будут внесены в Госдуму до 29 сентября. Документы были в целом одобрены на заседании правительства 18 сентября.

Согласно проекту, основными направлениями расходов федерального бюджета России в 2018-2020 годах станут социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики.

Комментируя проект бюджета на 2018 и плановый на 2019-2020 годы, Дмитрий Медведев подчеркнул, что при подготовке проекта бюджета кабмин исходил из необходимости обеспечения социальных обязательств перед гражданами.