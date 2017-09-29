Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта
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Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Максиму Соколову в виде неполного служебного соответствия. Такая мера была вызвана ситуацией, сложившейся с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". В среду Путин объявил Соколову о неполном служебном соответствии на совещании с правительством.
Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Максиму Соколову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Российской Федерации Соколову Максиму Юрьевичу", - говорится в тексте указа.
Документ был подписан накануне и вступил в силу с момента подписания. В среду президент объявил Соколову о неполном служебном соответствии на совещании с правительством. Такая мера была вызвана ситуацией, сложившейся с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".
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