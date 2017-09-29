11:09, 29 сентября 2017

Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта

Теги:  Политика  путин  президент  минтранс

Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Максиму Соколову в виде неполного служебного соответствия. Такая мера была вызвана ситуацией, сложившейся с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". В среду Путин объявил Соколову о неполном служебном соответствии на совещании с правительством.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Максиму Соколову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Объявить дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия министру транспорта Российской Федерации Соколову Максиму Юрьевичу", - говорится в тексте указа.

Документ был подписан накануне и вступил в силу с момента подписания. В среду президент объявил Соколову о неполном служебном соответствии на совещании с правительством. Такая мера была вызвана ситуацией, сложившейся с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

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