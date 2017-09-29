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Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта Максиму Соколову в виде неполного служебного соответствия. Такая мера была вызвана ситуацией, сложившейся с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". В среду Путин объявил Соколову о неполном служебном соответствии на совещании с правительством.