На Урале со стрельбой задержали убийцу четырех человек

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В поселке Шаля Свердловской области мужчина зарезал четырех человек. Еще один госпитализирован. Позднее убийца был задержан. При этом он оказал сопротивление и был ранен из табельного оружия. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, жестокую расправу он учинил из-за издевательств со стороны убитых.

Массовая резня произошла в поселке Шаля Свердловской области. Убийца задержан. Во время оперативных действий свердловским полицейским пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщил TVC.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

28 сентября в дежурную часть отдела полиции поселка Шаля поступило несколько сообщений об убийствах. Выяснилось, что местный житель зарезал четырёх человек. Ещё один был госпитализирован в местную больницу. Погибшие и раненый работали на одной пилораме.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемым оказался пять раз судимый за совершение тяжких преступлений житель Шаля 1963 года рождения. Мужчину в состоянии алкогольного опьянения попытались задержать, однако он оказал сопротивление. Вытащив нож и заявив, что ему нечего терять, он попытался напасть на сотрудника полиции. Не помог предупредительный выстрел в воздух, в итоге полицейским пришлось выстрелить ему в ногу.

После задержания госпитализация злоумышленнику не потребовалась. Позднее он попытался узнать у сыщиков, почему его не застрелили сразу. По его словам, мотивом жестокой расправы стали "обидные и оскорбительные выражения, которые позволяли себе убитые и потерпевший в адрес подозреваемого".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".