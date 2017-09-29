"ВИМ-Авиа" сохранит свои самолеты

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"ВИМ-Авиа" избежала потери самолетов из-за долгов. Авиакомпания договорилась с лизингодателями о сохранении самолетов, несмотря на просрочки платежей. Отзыв воздушных судов мог бы привести к дальнейшему ухудшению финансовой ситуации компании.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" сохранит под оперативным управлением все самолеты, несмотря на просрочки по платежам, передает ТАСС.

"Лизингодатели с пониманием отнеслись к ситуации, в которой оказалась компания, и выразили готовность поддержать ее в этот сложный момент", - сообщили в авиакомпании.

Лизингодатели рассмотрели предоставленный план выхода из кризиса и сочти его реалистичным. В "ВИМ-Авиа" отметили, что отзыв воздушных судов мог бы привести к дальнейшему ухудшению финансовой ситуации компании.

В настоящее время "ВИМ-Авиа" выполняет полеты по регулярным рейсам и вывозит пассажиров из-за рубежа.

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