SpaceX представил проект ракеты для полетов на Земле

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Проект новой ракеты, разработанной SpaceX, сможет доставлять людей не только на Марс, но и заменить самолеты на Земле. По замыслу основателя компании Илона Маска, на ракете можно будет менее чем за час добраться из Нью-Йорка в Шанхай.

Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал создание универсальной ракеты BFR для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, сообщает Газета.ru.

BFR will take you anywhere on Earth in less than 60 mins https://t.co/HWt9BZ1FI9 — Elon Musk (@elonmusk) 29 сентября 2017 г.

Макс рассказал, что максимальная скорость ракеты достигает 27 тысяч километров в час. Например, из Нью-Йорка в Шанхай можно будет долететь за 39 минут, из Гонконга в Сингапур – за 22 минуты, из Лондона в Дубаи — за 29 минут.

Основатель SpaceX уточнил, что стоимость билета будет примерно такой же, как цена проезда в эконом-классе самолета.

Согласно проекту ракеты ее длина превысит 100 метров, а диаметр составит девять метров. У корабля будет 31 двигатель, и даже в случае отказа одного из них, ракета сможет благополучно приземлиться. На его борту смогут разместиться 120 человек.

Маск также пояснил, что новая ракета-носитель будет стоить гораздо дешевле, чем другие проекты, и ее можно будет использовать повторно.

"Это сумасшествие — сначала строить такие сложные ракеты, а потом каждый раз разбивать их", - резюмировал разработчик.

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