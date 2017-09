SpaceX представил проект ракеты для полетов на Земле

Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал создание универсальной ракеты BFR для полетов на Марс и перелетов из одной точки Земли в другую, сообщает Газета.ru.

BFR will take you anywhere on Earth in less than 60 mins https://t.co/HWt9BZ1FI9