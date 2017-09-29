Соколов поручил "Аэрофлоту" и S7 резервировать кресла для пассажиров "ВИМ-Авиа"

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Министр транспорта России Максим Соколов поручил компаниям "Аэрофлот" и S7 резервировать на своих рейсах блоки кресел для пассажиров "ВИМ-Авиа". Глава Минтранса призвал концентрировать борты на турецком направлении.

Министр транспорта Максим Соколов поручил "Аэрофлоту" и S7 резервировать на рейсах места для пассажиров "ВИМ-Авиа". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса.

"Принято решение о подсадке пассажиров на свободные места авиакомпаний "Аэрофлот" и S7. Министр дал соответствующие поручение резервировать блоки кресел для пассажиров "ВИМ-Авиа" при сокращении ими сетки региональных полетов для концентрации бортов на турецком направлении", - говорится в сообщении.

Из-за ситуации с компанией "ВИМ-Авиа" президент России Владимир Путин объявил Соколову о неполном служебном соответствии. Глава государства подписал указ о дисциплинарном взыскании министру транспорта.