Собянин дал старт бизнес-форуму "Трансформация"

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Объем инвестиций в Москву со стороны бизнеса в этом году может достигнуть двух триллионов рублей. Об этом в пятницу заявил Сергей Собянин, открывая форум предпринимателей "Трансформация". Сегодня же дан старт Всероссийскому бизнес-марафону, который затронет все регионы России и финиширует через год также в Москве.

Большому мероприятию - масштабная площадка. В этом году предпринимательский форум "Трансформация" проходит под крышей самого вместительного спортивного комплекса "Олимпийский". Пожалуй, только тут можно собрать одновременно десятки тысяч молодых предпринимателей. А ведь их малый и средний бизнес в последние годы стал значительную роль в финансовом благополучии столицы, передает "ТВ Центр".

"Москва в очередной раз прошла через трудный период. Период очередного кризиса. И наше предпринимательство доказало, что оно созрело, стало разветвленным, приспособленным к новым жестким условиям. Оно не только выжило, но и начало еще более динамично развиваться. Мы видим это по количеству фирм, которые регистрируются в Москве. Мы видим это по количеству и динамике налогов, которые приходят в бюджет города. Мы видим по тому, как развивается в целом наша столица", - заявил Собянин.

Обсудить трудности ведения бизнеса, поделиться своим опытом, и перенять его у соседей по предпринимательскому цеху. Научиться новым формам управления рабочими процессами. Все это - как в рамках панельных дискуссий, так и в частном общении. Молодые предприниматели готовы к диалогу между собой и к сотрудничеству с государством. Причем, взаимовыгодно. Город создает условия. Бизнес отвечает потоком инвестиций.

"На каждый рубль, который вкладывает город в развитие инфраструктуры, бизнес вкладывает три рубля в инвестиции. В этом году объем инвестиций уже достигнет астрономической суммы в два триллиона рублей. Это ваши деньги, которые вы вкладываете в свое будущее и в будущее города", - отметил Собянин.

Партнерство государства и частного бизнеса уже приносит ощутимые результаты. За последние годы в Москве организована с нуля работа не одного десятка технопарков и высокотехнологичных промышленных комплексов. В качестве их поддержки со стороны правительства Москвы - целый набор налоговых и организационных льгот. Городские заказы, будь то закупка продукции, либо услуг, в последнее время стараются размещать на специальной электронной площадке, где представлены около 80 тысяч поставщиков. Благодаря финансовым гарантиям столичной мэрии малому бизнесу удалось привлечь более 100 миллиардов рублей. В итоге Москва по праву стала главным российским экспортером в сфере высоких технологий.

"У Москвы, как известно, нет нефтяных вышек и гигантов индустрии, вокруг которых крутится жизнь многих городов. У нас нет теплого моря и лечебных вод, чтобы стать городом курортом. Главное богатство Москвы - это москвичи, их знания, энергия, желание делать дело и добиваться успеха", - сказал Собянин.

Развивать сотрудничество с предпринимателями государство намерено и в дальнейшем. В ближайшие годы правительство Москвы планирует создать еще несколько направлений поддержки бизнеса.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".