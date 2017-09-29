Смертность от инфарктов в Москве снизилась в несколько раз

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В столичном здравоохранении создана так называемая инфарктная сеть. Благодаря ей смертность от инфарктов снизилась в несколько раз. Москва тем самым достигла уровня европейских столиц. Новая схема работы с пациентами позволяет сэкономить драгоценное время и сразу доставить больного к врачам, в распоряжении которых находится специализированное оборудование.

Только за один день через эту операционную проходят не менее десяти человек и среди них, конечно же, те, для кого экстренная медицинская помощь остро необходима и промедление недопустимо. В этих стенах проводят операции на сердце, сообщает "ТВ Центр".

"Больной доставлен с работы в довольно тяжелом состоянии. Больная часть сердца у него сейчас не кровоснабжается. Мы видим, что одна из артерий сердца, это правая коронарная артерия, закрыта полностью, ее нужно открыть", - рассказал заведующий отделением эндоваскулярной диагностики лечения в ГКБ №23 им. Давыдовского Дмитрий Скрыпник.

И с этой минуты жизнь пациента зависит от того, насколько быстро будет восстановлен кровоток. Благодаря новым технологиям и высокому профессионализму врачей такая операция занимает всего двадцать минут.

Уже четыре года в Москве существует сеть клиник, в которую входят двадцать девять центров и девять стационаров, оснащённых необходимым оборудованием для оказания помощи пациентам с диагнозом инфаркт. В этом году подобная сеть появилась и для оказания экстремальной эндоваскулярной помощи больным с диагнозом инсульт. Ведь результаты работ в области кардиологии уже впечатляют.

Пациенты, госпитализированные с диагнозом инфаркт, у которых были нарушены двигательные функции, после операции даже не верят, что могут владеть и руками, и ногами как абсолютно здоровые люди.

И самое главное: в соответствии с мировыми стандартами московские врачи смогли сократить время от поступления пациента в больницу до введения инструмента в артерию с пятидесяти минут до тридцати восьми. И в результате количество больных с инфарктом миокарда только за год уменьшилось на полторы тысячи человек.

Мария Самойлова, "ТВ Центр".