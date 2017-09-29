Пневматическое оружие могут приравнять к огнестрельному

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Росгвардия предложила ввести регистрацию владельцев пневматического оружия при покупке, но без приобретения лицензии. За нарушение порядка владельцу будет грозить административная ответственность.

Росгвардия планирует ввести регистрацию владельцев пневматического оружия, приравняв его к огнестрельному, передает РИА Новости.

"На оборот такого оружия должен распространяться режим, близкий к режиму контроля и фиксации огнестрельного оружия. Конечно, он должен был упрощенным, но мы должны понимать, у кого оно находится на руках", - рассказали в ведомстве.

Представители Росгвардии отметили, что пневматическое оружие можно приобрести без лицензии, но обязательно должна быть регистрация. За ее невыполнение может быть введена административная ответственность

Потенциальные изменения в законодательстве не коснуться различных видов спортивного оружия, например, для пейнтбола и страйкбола, передает ТАСС.

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