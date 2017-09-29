Макрон рассказал о желании лидеров стран ЕС реформировать объединение

Теги: В мире евросоюз макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что лидеры стран Евросоюза поддержали необходимость реформирования ЕС. По его словам, уже скоро председатель Европейского совета Дональд Туск сообщит о конкретной реализации планов и проекте, который ЕС будет выполнять.

Лидеры стран Евросоюза поддержали необходимость применения новых методов для развития ЕС, а также реформирования объединения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Накануне, 28 сентября, лидеры стран ЕС провели в Таллине неформальный ужин, в ходе которого обсуждалось будущее Евросоюза.

"Вчерашние дискуссии, как и двусторонние переговоры, которые мы провели, были плодотворными и показывают коллективное осознание необходимости рывка в Европе, применения новых методов", — отметил Макрон перед "Цифровым саммитом" ЕС в Таллине.

Он добавил, что в ближайшие недели председатель Европейского совета Дональд Туск сообщит о конкретной реализации планов и проекте, который ЕС будет выполнять.

"Но сегодня мы убеждены, что Европа должна двигаться быстрее и сильнее, чтобы укрепить суверенитет, единство и демократию", — заявил президент Франции.

Читайте также:

Евросоюз даст Украине 100 миллионов евро на реформу госуправления