Путин провел оперативное совещание с Совбезом
Теги: Политика путин песков совбез
Владимир Путин обсудил с Совбезом случаи давления на российские СМИ за рубежом, а также положение вокруг сирийского Дейр-эз-Зора, с учетом переговоров в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, передает ТАСС слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
Глава государства и члены Совбеза отметили неприемлемость давления в отношении российских СМИ за рубежом.
Также в ходе совещания обсуждались текущие внутрироссийские вопросы, связанные с социально-экономическим развитием. Поднималась тема ситуации вокруг сирийского Дейр-эз-Зора, в том числе с учетом вчерашних переговоров Путина и Эрдогана.
На заседании присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, и директор СВР Сергей Нарышкин.