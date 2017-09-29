Путин провел оперативное совещание с Совбезом

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Владимир Путин обсудил с Совбезом случаи давления на российские СМИ за рубежом, а также положение вокруг сирийского Дейр-эз-Зора, с учетом переговоров в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.