В Королеве пятеро мужчин изнасиловали 23-летнюю москвичку

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В подмосковном Королеве пятеро мужчин изнасиловали 23-летнюю москвичку. Столичная полиция проводит проверку по данному факту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция проверяет информацию об изнасиловании пятью неизвестными мужчинами в Королеве 23-летней москвички. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, обратившаяся в полицию девушка сообщила, что общалась с мужчиной по имени Сергей на сайте знакомств. Тот предложил ей свои услуги интимного характера за 15 тысяч рублей.

"Девушка согласилась и выехала по оставленному Сергеем адресу в подмосковный Королев, где ее в неустановленном месте изнасиловали пятеро незнакомых мужчин", - рассказал источник.

По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.