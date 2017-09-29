Минстрой подсчитал число обманутых дольщиков в России

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По данным Минстроя, в России зарегистрировано 38 154 обманутых дольщиков и это без учета вложивших деньги в дома строительной компании СУ-155. В стране насчитывается 830 долгостроев. Наибольшее число обманутых дольщиков зарегистрировано в Краснодарском крае.

Минстрой насчитал в России 38 тысяч 154 обманутых дольщиков, об этом "Интерфаксу" рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

При подсчете не учитывались те граждане, которые вложили деньги в строительство объектов строительной компании СУ-155. В 2015 году она оказалась на грани банкротства из-за резкого спроса на жилую недвижимость и высокой долговой нагрузки. Достроить жилье и выполнить обязательства перед дольщиками СУ-155 не смогла.

По данным Минстроя, наибольшее число обманутых дольщиков зарегистрировано в Краснодарском крае – 6461 из 59 объектов. В Москве насчитали 33 объекта и 4049 обманутых дольщиков, в Московской области — 24 проблемных объекта и более 1,8 тысячи обманутых дольщиков.

Всего в стране 830 домов-долгостроев. Большая часть проблемных объектов будет достроена к 2021 году.

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