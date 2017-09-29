Поклонская рассказала о новом требовании депутатов запретить "Матильду"

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Представители всех фракций в Госдуме все еще хотят добиться от Генпрокуратуры России запрета на показ фильма "Матильда" в кинотеатрах. Об этом заявила Наталья Поклонская. По ее словам, это произошло накануне, еще до просмотра фильма некоторыми депутатами.

Представители всех фракций в Госдуме договорились повторно направить запрос в Генпрокуратуру с просьбой запретить фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда", утверждает депутат от "Единой Росии" Наталья Поклонская.

По ее словам, накануне показа фильма для депутатов, представители фракций приняли решение направить повторный коллективный запрос на имя генерального прокурора России о необходимости запретить фильм "Матильда". По ее словам, он "разжигает рознь на религиозной почве и оскверняет православные святыни и религиозные чувства людей".

Кроме того, она высказалась о просмотре депутатами этого фильма. "Несмотря на высказывания председателя комитета по культуре после "необходимого" просмотра фильма "Матильда" несколькими депутатами этого комитета о том, что 100 тысяч граждан России (которые присоединились к просьбе Поклонской о запрете картины – прим. ред.) — это не то количество людей, которых будут слушать, скажу, что это не правда. Люди все правильно делают. И их слышим в Думе тоже", — написала она в своем Facebook.

28 сентября депутаты Госдумы посетили закрытый показ фильма "Матильда" в одном из залов кинотеатра "Кинозал ГУМ". По словам главы комитета Госдумы по культуре, режиссера Станислава Говорухина, парламентариям фильм понравился. Он добавил, что многие стали относиться к Николаю II даже лучше, чем прежде.

Кроме того, депутат Елена Драпеко выразила сожаление, что ее коллега Наталья Поклонская "из неких принципов" отказывается знакомиться с картиной, которую Драпеко охарактеризовала как "прекрасно сыгранный и хорошо поставленный фильм".

В свою очередь председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов так и не нашел в фильме ни одной сцены, которая могла бы оскорбить чувства верующих.

Режиссер фильма Алексей Учитель остался доволен общим впечатлением депутатов. При этом он не верит, что просмотр фильма парламентариями поставит точку в истории с "Матильдой".

Фильм "Матильда" должен выйти в прокат 26 октября. Картина рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Фильм вызвал негативную реакцию у православных активистов еще до выхода в прокат. Их поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая, в частности, жаловалась на картину в Генпрокуратуру и заявила, что решение о выдаче "Матильде" прокатного удостоверения необходимо пересмотреть.