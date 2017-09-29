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Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов назвал несостоятельной стратегию США по борьбе с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". На Смоленской площади считают, что США, возможно, пытаются воспрепятствовать ликвидации "террористического очага" в Сирии.

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что антитеррористическая операция США в Сирии несостоятельна, пишет "Ридус".

Российский дипломат указал Вашингтону на абсурдность ситуации, при которой "внешняя сила, присутствующая на сирийской территории незаконно, без согласия правительства САР начинает определять географические рамки для действий сирийской армии".

"Создается впечатление, что американские партнеры попросту не хотят допускать разгрома ИГ ("Исламское государство", деятельность террористической организации запрещена на территории России – TVC.RU) правительственными силами, действующими при поддержке ВКС России. Указываем Вашингтону на полную несостоятельность его антиигиловской стратегии", - заявил он в интервью РИА Новости.

Сыромолотов подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить координацию с США в борьбе с боевиками. Эта тема регулярно поднимается в телефонных разговорах и при личных встречах министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

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