В Госдуму внесли законопроект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума
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Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. Ранее уравнять показатели с 1 января 2019 года потребовал президент Владимир Путин.
Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума (ПМ), пишет Газета.Ru.
Законопроект Минтруда предполагает установить с 1 января 2018 года МРОТ в размере 9,489 тысячи рублей - это 85% от ПМ за II квартал 2017 года, а с января 2019 года - довести МРОТ до 100% ПМ.
Накануне Минэкономразвития внесло на обсуждение в правительство проект закона, предусматривающий "отвязывание" страховых взносов от МРОТ.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ до 85% от ПМ с 1 января 2018 года. С 1 января 2019 года президент приказал уравнять эти показатели. По его словам, это принципиальная задача.
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