В Госдуму внесли законопроект об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума

Теги: правительство госдума закон Экономика кабмин деньги

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения. Ранее уравнять показатели с 1 января 2019 года потребовал президент Владимир Путин.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума (ПМ), пишет Газета.Ru.

Законопроект Минтруда предполагает установить с 1 января 2018 года МРОТ в размере 9,489 тысячи рублей - это 85% от ПМ за II квартал 2017 года, а с января 2019 года - довести МРОТ до 100% ПМ.

Накануне Минэкономразвития внесло на обсуждение в правительство проект закона, предусматривающий "отвязывание" страховых взносов от МРОТ.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству повысить МРОТ до 85% от ПМ с 1 января 2018 года. С 1 января 2019 года президент приказал уравнять эти показатели. По его словам, это принципиальная задача.

Читайте также:

Путин: для повышения МРОТ есть необходимые возможности

Путину предложили поднять МРОТ с начала 2018 года

Минтруд: МРОТ с 1 января 2018 года составит 9489 рублей

Медведев: МРОТ повысится до прожиточного минимума за 2 года