В результате взрыва в центре Кабула погибли пять человек
Теги: В мире взрыв афганистан жертвы пострадавшие
Жертвами взрыва в центре Кабула стали пять человек, еще 20 получили ранения. Как сообщили в МВД Афганистана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у мечети во время пятничной молитвы.
В результате взрыва у мечети в центре Кабула погибли пять человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным МВД Афганистана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройства у мечети во время пятничной молитвы. Очевидцы, в то же время, сообщили о нескольких нападавших.
Тем временем, "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Ariana News сообщил, что взрывное устройство было прикреплено к телу овцы. Террористы привели его в действие дистанционно.