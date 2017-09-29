В результате взрыва в центре Кабула погибли пять человек

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Жертвами взрыва в центре Кабула стали пять человек, еще 20 получили ранения. Как сообщили в МВД Афганистана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у мечети во время пятничной молитвы.

В результате взрыва у мечети в центре Кабула погибли пять человек, еще 20 получили ранения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным МВД Афганистана, террорист-смертник привел в действие взрывное устройства у мечети во время пятничной молитвы. Очевидцы, в то же время, сообщили о нескольких нападавших.

Тем временем, "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Ariana News сообщил, что взрывное устройство было прикреплено к телу овцы. Террористы привели его в действие дистанционно.