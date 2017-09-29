Роскомнадзор выявил нарушения законодательства в работе CNN

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В деятельности телеканала CNN International выявлены нарушения российского законодательства о СМИ, за которые предусмотрена административная ответственность. Об этом заявили в Роскомнадзоре, не уточнив, в чем именно заключаются нарушения.

Представители CNN International вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел в отношении телеканала, пишет "Русская планета".

"В деятельности телеканала выявлены нарушения российского законодательства о СМИ, за которые в соответствии с КоАП предусмотрена административная ответственность", - заявили в надзорном ведомстве.

В чем именно заключаются нарушения, Роскомнадзор не уточнил, однако в 2014 и 2015 году телеканал уже имел проблемы с вещанием в России.

Компания "Медиа Альянс", которая занимается распространением телеканала CNN в России, не комментирует претензии Роскомнадзора. Об этом РИА Новости сообщили в московском офисе компании. "Мы не комментируем", - заявил собеседник агентства.

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