На выходных погода впадет в "циклоническую депрессию"

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На выходных в Московском регионе ожидается небольшой дождь, температура воздуха прогреется максимум до 10 градусов. Синоптики отметили, что на выходных центральный регион России окажется во власти обширной "циклонической депрессии"

В Москве и области на выходных будет прохладная и долждливая погода, синоптики прогнозируют "циклоническую депрессию", ограничивающую теплых воздух, сообщает агентство "Москва".

"В предстоящие выходные на северо-западе европейской части России будет господствовать антициклон, а центральная и южная часть региона окажутся во власти обширной циклонической депрессии, местами провоцирующей осадки и ограничивающей дневной прогрев", - рассказали в центре погоды "Фобос".

В субботу, 30 сентября, столбик термометра покажет от 7 до 10 градусов, будет облачно - возможен слабый дождь. В воскресенье тучи уйдут, а днем ожидается 8-10 градусов тепла.