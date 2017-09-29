В результате ДТП в подмосковном Щелково погиб человек

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В результате ДТП в подмосковном Щелково погиб один человек. Еще один получил травмы. ДТП произошло на улице Заречная, столкнулись два автомобиля.

В результате ДТП в подмосковном Щелково погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на Telegram-канал министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

"В Щелково на улице Заречная произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и один ранен. Призываем неукоснительно соблюдать ПДД", - говорится в сообщении.