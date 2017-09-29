Собянин: ВДНХ переживает второе рождение

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Реставрационные работы на ВДНХ завершатся в конце 2018 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения парка и осмотра хода реставрационных работ исторических павильонов выставки.

ВДНХ переживает второе рождение. Об этом рассказал в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"На ВДНХ наступила вторая волна реконструкции крупнейшего выставочного в стране комплекса. На первом этапе мы выполнили аварийные работы, навели порядок, стали проводить массовые мероприятия, запустили несколько павильонов. На вторую волну приходятся самые сложные и кропотливые работы - это научая реставрация 37 исторических павильонов. Такого объема реставрационных работ Москва еще не знала", - приводит слова мэра АГН "Москва".

По словам Собянина, для детей на ВДНХ будет создан целый развлекательный комплекс, в том числе появится большое колесо обозрения. "Я уверен, через два-три года ВДНХ будет одной из лучших выставочных, развлекательных, музейных, исторических площадок в мире", - заключил Собянин.

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