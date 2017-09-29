Собянин открыл макет Москвы на ВДНХ

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Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу на ВДНХ представил макет столицы, который разместился в отдельном павильоне недалеко от фонтана "Каменный цветок". Уменьшенная копия города включает его главные достопримечательности, в том числе Красную площадь, парк "Зарядье" и Храм Христа Спасителя.

Уникальный макет Москвы открыт для посетителей на ВДНХ, передает АГН "Москва". Он экспонируется в Выставочном центре градостроительного развития на Сиреневой аллее.

"Свойства нашего макета - это возможность видеообзора. Мы здесь видим знаковые объекты на территории. Камера самостоятельно выбирает объект, и 30-кратное увеличение позволяет рассмотреть все мелочи, вплоть до карнизов", - доложил мэру исполняющий обязанности по координации вопросов градостроительной политики и строительства, руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Здание павильона, в котом расположен макет, представляет собой строение овальной формы со стеклянным фасадом по периметру. Площадь макета составляет 369 квадратных метров. На нем в масштабе 1:400 смоделированы все 20 тысяч зданий внутри Садового кольца, в частности, Красная площадь, парк "Зарядье", Храм Христа Спасителя, мэрия Москвы, сталинская высотка на Кудринской площади и другие объекты.

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