Новый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки на Тайване

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На Тайване во время зарядки взорвался новый iPhone 8 Plus. Золотой смартфон на 64 гигабайта был куплен в тайваньском городе Тайчжун. В результате взрыва задняя панель нового iPhone отделилась от остального корпуса.

На Тайване произошел первый случай возгорания нового iPhone 8 Plus. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на портал Gizmochina.

По данным издания, золотой iPhone 8 Plus на 64 гигабайта был куплен в тайваньском городе Тайчжун. Спустя пять дней после приобретения смартфон взорвался во время подзарядки. При этом во время зарядки использовалось оригинальное устройство Apple.

Новый iPhone взорвался через три минуты после подключения к сети, в результате чего задняя панель смартфона отделилась от остального корпуса.

Ранее Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также iPhone X. Цены на iPhone 8 в официальном магазине будут начинаться с 56,99 тысячи pyблей за модель с дисплеем 4,7 дюйма и памятью в 64 гигабайта. Самая дорогая модель стоит 76,9 тысячи рублей.

В России продажи iPhone 8 начались в пятницу в 10 утра, но некоторые ритейлеры начали их в полночь. Продажи iPhone X начнутся 3 ноября.

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