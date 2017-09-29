Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине

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Неподалеку от города Хмельницкий на Украине разбился военный самолет L-39. В результате катастрофы погибли два пилота. Падение произошло при выполнении учебного полета в районе населенного пункта Староконстантинов.

Военный самолет L-39 упал примерно в 20-30 километрах от города Хмельницкий в районе поворота на Красилов на Украине. Об этом сообщает сайт "112 Украина" со ссылкой на начальника пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ Романа Юрчило.

Падение произошло при выполнении учебного полета в районе населенного пункта Староконстантинов. В результате катастрофы два пилота погибли.

На место происшествия приехала комиссия командования Воздушных сил Украины. Также там работают спасательные службы и правоохранительные органы.