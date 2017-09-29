Лавров обсудил с генсеком Совета Европы участие России в организации

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом. Стороны обсудили российское участие в деятельности организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

"Были обсуждены вопросы участия Российской Федерации в деятельности Совета Европы", - говорится в сообщении.

Российская делегация была лишена права голоса в Парламентской Ассамблее СЕ в апреле 2014 года. В связи с этим Россия прекратила свое участие в работе ПАСЕ. Кроме того, российская сторона прекратила приостановила выплату взносов на работу Парламентской ассамблеи.