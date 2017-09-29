Германия вернула России картину Поленова "Пруд с вётлами"

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В Россию возвращается картина Василия Поленова "Пруд с ветлами", похищенная в годы Великой Отечественной войны. Церемония передачи полотна прошла в немецком городе Киль.

Германия возвратила России картину Василия Поленова "Пруд с ветлами", передает TVC.RU. Церемония прошла в Художественном музее города Киль. После возвращения на родину полотно будет выставлено в Таганрогском государственном литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике.

"Неправомерно перемещённые культурные ценности должны быть возвращены законным владельцам или их правопреемникам. Федеральное правительство строго придерживается этого положения международного права. Возвращением России картины Василия Поленова "Пруд с вётлами" мы в то же время хотим исправить беззаконие, ответственность за которое несёт германская сторона", - заявил на церемонии посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

Картина "Пруд с вётлами" была вывезена из СССР в августе 1943 года германским вермахтом вместе с другими коллекционными предметами из местного музея. В 1959 году она попала на рынок произведений искусства, а спустя почти 30 лет была куплена Художественным музеем города Киля.