В Краснодаре горит двухэтажный дом на площади 900 кв. метров
Теги: пожар краснодар Происшествие
Пожар на площади 900 квадратных метров произошел в центре Краснодара. По данным регионального МЧС, загорелось двухэтажное здание на пересечении улиц Гимназическая и Леваневского. По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет.
В центре Краснодара горит двухэтажный дом на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Краснодарскому краю.
"Пожар произошел в двухэтажном здании на пересечении улиц Гимназическая и Леваневского. Сообщение поступило в 13:58. Всего в тушении задействовано 25 единиц техники и 80 человек, от МЧС - 18 единиц техники и 57 человек личного состава", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.
Читайте также:
Пожар в бизнес-центре в Москве ликвидирован
В здании бизнес-центра в Москве произошел пожар. Видео
Жители Калиновки начали возвращаться домой после взрыва на складе боеприпасов