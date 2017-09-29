В Краснодаре горит двухэтажный дом на площади 900 кв. метров

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Пожар на площади 900 квадратных метров произошел в центре Краснодара. По данным регионального МЧС, загорелось двухэтажное здание на пересечении улиц Гимназическая и Леваневского. По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет.

В центре Краснодара горит двухэтажный дом на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Краснодарскому краю.

"Пожар произошел в двухэтажном здании на пересечении улиц Гимназическая и Леваневского. Сообщение поступило в 13:58. Всего в тушении задействовано 25 единиц техники и 80 человек, от МЧС - 18 единиц техники и 57 человек личного состава", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время площадь пожара составляет 900 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет.

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