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Президент Владимир Путин сменил губернатора Красноярского края. Он освободил от должности Виктора Толоконского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен спикер краевого заксобрания Александр Усс.

Президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Врио назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Принять отставку губернатора Красноярского края Толоконского В.А. по собственному желанию. Назначить Усса Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Красноярского края", - цитирует пресс-служба текст указа.

Толоконский объявил о своей отставке в среду утром на внеплановом совещании с кабмином и депутатами.

62-летний Усс с 1997 года работал в Законодательном собрании Красноярского края - сначала депутатом, затем - председателем. В сентябре 2016 года был переизбран депутатом Законодательного собрания Красноярского края.

До парламентской работы Усс, закончивший Красноярский госуниверситет по специальности "Правоведение", занимался наукой, трудился в администрации Красноярского края. Усс женат, имеет троих детей.

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