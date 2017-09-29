Кокорин стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы
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Футболист "Зенита" Александр Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. По итогам голосования болельщиков он занял первое место, набрав 38% голосов. В свою очередь, на третьей строчке расположился футболист "Локомотива" Мануэл Фернандеш.
Лучшим игроком второго тура группового этапа Лиги Европы стал футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
По итогам голосования болельщиков Кокорин занял первое место, набрав 38% голосов. На второй позиции расположился полузащитник румынского клуба "Стяуа" Константин Будеску (24%), а третьей строчке оказался игрок московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш (14%).
Накануне "Зенит" обыграл испанский "Реал Сосьедад" в матче Лиги Европы со счетом 3:1. В этой игре Кокорин оформил дубль.
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