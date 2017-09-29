Кокорин стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы

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Футболист "Зенита" Александр Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы. По итогам голосования болельщиков он занял первое место, набрав 38% голосов. В свою очередь, на третьей строчке расположился футболист "Локомотива" Мануэл Фернандеш.