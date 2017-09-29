Гендиректору "ВИМ-Авиа" предъявили обвинение в хищении
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Гендиректору "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу предъявили обвинение в хищении средств пассажиров. Аналогичное обвинение предъявили главному бухгалтеру компании. По версии следствия, "ВИМ-Авиа" продолжала продавать авиабилеты несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.
Следствие предъявило гендиректору авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу официальное обвинение, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Воронин.
Аналогичное обвинение предъявили главному бухгалтеру компании Екатерине Пантелеевой. По версии следствия, "ВИМ-Авиа" продолжала продавать авиабилеты, зная, что денег на топливо и обслуживание самолетов нет.
Кочнева и Пантелееву задержали 28 сентября. Владелец компании Рашид Мурсекаев вместе с семьей покинул Россию, его местонахождение неизвестно.
В "ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеют финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов авиакомпании как в России, так и за рубежом.
К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября - прекратится.
Особое внимание на проблему обратил президент Владимир Путин. Он объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову. Кроме того, глава государства упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.
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