Гендиректору "ВИМ-Авиа" предъявили обвинение в хищении

Теги: Уголовное дело авиакомпания обвинение

Гендиректору "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу предъявили обвинение в хищении средств пассажиров. Аналогичное обвинение предъявили главному бухгалтеру компании. По версии следствия, "ВИМ-Авиа" продолжала продавать авиабилеты несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

Следствие предъявило гендиректору авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александру Кочневу официальное обвинение, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Воронин.

Аналогичное обвинение предъявили главному бухгалтеру компании Екатерине Пантелеевой. По версии следствия, "ВИМ-Авиа" продолжала продавать авиабилеты, зная, что денег на топливо и обслуживание самолетов нет.

Кочнева и Пантелееву задержали 28 сентября. Владелец компании Рашид Мурсекаев вместе с семьей покинул Россию, его местонахождение неизвестно.

В "ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеют финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов авиакомпании как в России, так и за рубежом.

К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября - прекратится.

Особое внимание на проблему обратил президент Владимир Путин. Он объявил неполное служебное несоответствие министру транспорта Максиму Соколову. Кроме того, глава государства упрекнул вице-премьера Аркадия Дворковича в том, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

Читайте также:

"Аэрофлот" и S7 зарезервируют кресла для пассажиров "ВИМ-Авиа"

"ВИМ-Авиа" сохранит свои самолеты

"ВИМ-Авиа" задолжала за обслуживание самолетов 1,3 млрд рублей

Министр транспорта отменил запланированные поездки из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"

Обвинение в хищении стало для гендиректора "ВИМ-Авиа" полной неожиданностью