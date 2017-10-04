07:51, 04 октября 2017

Первый, простейший, искусственный: 60 лет запуску "Спутника-1"

60 лет назад в этот день Советский Союз запустил первый в истории искусственный спутник Земли. Аппарат, получивший незамысловатое название "Простейший Спутник", фактически положил начало космической эры человечества. Как запускали "ПС-1" — в видео TVC.RU.

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