Первый, простейший, искусственный: 60 лет запуску "Спутника-1"
60 лет назад в этот день Советский Союз запустил первый в истории искусственный спутник Земли. Аппарат, получивший незамысловатое название "Простейший Спутник", фактически положил начало космической эры человечества. Как запускали "ПС-1" — в видео TVC.RU.
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