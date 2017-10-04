Первый, простейший, искусственный: 60 лет запуску "Спутника-1"

60 лет назад в этот день Советский Союз запустил первый в истории искусственный спутник Земли. Аппарат, получивший незамысловатое название "Простейший Спутник", фактически положил начало космической эры человечества. Как запускали "ПС-1" — в видео TVC.RU.

Первый искусственный спутник Земли

Фото: © РИА Новости Первый искусственный спутник Земли

Фото: © РИА Новости Главный конструктор Сергей Королев и Мстислав Келдыш (слева направо)

Фото: © Александр Сергеев/РИА Новости Главный конструктор Сергей Королев и Мстислав Келдыш (слева направо)

Фото: © Александр Сергеев/РИА Новости Искусственный спутник Земли

Фото: © Александр Моклецов/РИА Новости Искусственный спутник Земли

Фото: © Александр Моклецов/РИА Новости Первый искусственный спутник Земли в разобранном виде

Фото: © Александр Моклецов/РИА Новости Первый искусственный спутник Земли в разобранном виде

Фото: © Александр Моклецов/РИА Новости Первый искусственный спутник Земли

Фото: © Александр Моклецов/РИА Новости Первый искусственный спутник Земли

Фото: © Александр Моклецов/РИА Новости