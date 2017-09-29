Подругу полковника Захарченко задержали за хищение $16 млн

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В аэропорту Самары задержали гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко. Анастасию Пестрикову подозревают в попытке хищения 16 миллионов долларов. Девушка собиралась улететь на Кипр.

Правоохранительные органы задержали гражданскую жену полковника Дмитрия Захарченко. Анастасию Пестрикову подозревают в попытке хищения мошенническим путем у знакомой 16 миллионов долларов.

Как сообщили в Басманном суде Москвы, в суд уже поступило ходатайство СКР об аресте девушки. Пестриковой может грозить до 10 лет тюрьмы.

Как пишет РИА Новости, ранее суд неоднократно продлял арест банковских счетов на общую сумму более 16 миллионов долларов. Они были открыты знакомой Пестриковой Лилией Горшковой по ее просьбе. Сама она заявляла, что деньги принадлежат отцу и изначально были размещены на счете, открытом на ее имя. После ареста гражданского мужа Пестрикова сняла деньги и попросила Горшкову открыть счет на свое имя.

По данным агентства, девушка была задержана в аэропорту Самары при попытке улететь на Кипр.

Дмитрий Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в размере семи миллионов рублей. При обыске в квартире сестры Захарченко следователи обнаружили почти 9 миллиардов рублей в разной валюте.