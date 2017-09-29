США отзывают дипперсонал с Кубы из-за предполагаемой "акустической атаки"

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США решили эвакуировать 60% сотрудников посольства в Гаване, а также на неопределенный срок прекратить выдачу виз на Кубе. В Вашингтоне предполагают, что против американских дипломатов применили "акустическое оружие". Куба отвергает обвинения.

США отзывают 60% дипперсонала с Кубы и прекращают оформление виз на территории островного государства, передает Associated Press.

Более 20 американских дипломатов и членов их семей пострадали на Кубе в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Дипломаты жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха.

Американские врачи диагностировали у некоторых работавших на Кубе сотрудников Госдепартамента "легкое повреждение головного мозга" и "вероятное повреждение центральной нервной системы" в результате воздействия неких акустических приборов.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в связи с данными инцидентами в Вашингтоне рассматривают возможность закрытия своего посольства на Кубе, возобновившего работу в июле 2015 года. При этом МИД островного государства несколько раз категорически опровергало причастность Гаваны к "акустической атаке".

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