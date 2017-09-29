В Петербурге хотят запретить продажу энергетиков детям
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В парламенте Санкт-Петербурга одобрили законопроект, ограничивающий продажу детям и подросткам энергетических напитков. Согласно документу, энергетики нельзя будет распространять в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях.
Комитет по законодательству парламента Санкт-Петербурга одобрил законопроект, ограничивающий продажу детям и подросткам безалкогольных энергетических напитков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Согласно проекту, розничная продажа безалкогольных энергетиков будет запрещена в образовательных, культурных и медицинских организациях, а также в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что несоблюдение этих правил будет караться штрафом. Для физических лиц - от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей и для юридических лиц – до 50 тысяч рублей.
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