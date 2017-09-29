В Приамурье военный застрелил трех сослуживцев и скрылся с оружием

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Офицер и двое солдат погибли, еще два человека получили ранения в результате стрельбы на полигоне в Амурской области. Об этом сообщает Минобороны. Стрелок с оружием скрылся с территории полигона. В качестве вероятных причин ЧП рассматриваются все версии, включая нервный срыв у мужчины.

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В результате стрельбы на полигоне в Амурской области, которую устроил один из военнослужащих, погибли офицер и двое солдат, еще два человека получили ранения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление Министерства обороны России.

Трагедия произошла в пятницу на полигоне в Амурской области. "При проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", - говорится в пресс-релизе. Стрелок с оружием скрылся с территории полигона.

"В результате происшествия офицер и два военнослужащих получили смертельные ранения, еще двое военнослужащих доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", - сообщили в военном ведомстве.

По указанию министра обороны Сергея Шойгу к месту происшествия была направлена комиссия во главе с начальником главного штаба Сухопутных войск. В качестве вероятных причин ЧП рассматриваются все версии, включая нервный срыв у мужчины, который открыл стрельбу по своим сослуживцам.

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