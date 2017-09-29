Новым гендиректором "ВИМ-Авиа" назначен Александр Бурдин

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Назначен новый генеральный директор авиакомпании "ВИМ-Авиа". Им стал Александр Бурдин, ранее возглавлявший "Трансаэро". По мнению представителя "ВИМ-Авиа", Бурдин имеет значительный опыт антикризисного менеджера.

Новым генеральным директором авиакомпании "ВИМ-Авиа" назначен Александр Бурдин, ранее возглавлявший "Трансаэро". Об этом сообщает РИА Новости.

"С целью разрешения кризисной ситуации, сложившейся в авиакомпании "ВИМ-Авиа", назначен новый генеральный директор - Александр Бурдин, имеющий значительный опыт антикризисного менеджера", - отметил представитель авиакомпании.

Накануне генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" были задержаны по делу о мошенничестве. В пятницу им было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров. По версии следствия, "ВИМ-Авиа" продолжала продавать авиабилеты несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

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