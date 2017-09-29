Возбуждено уголовное дело по факту расстрела военных в Приамурье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" по факту расстрела военнослужащим сослуживцев в Амурской области. Ранее в Минобороны сообщили, что в результате трагедии погибли офицер и двое солдат, еще два человека получили ранения. Сам стрелок с оружием скрылся.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" по факту расстрела военнослужащих в Амурской области, передает "Интерфакс".

Ранее в Минобороны сообщили, что офицер и двое солдат погибли на полигоне в Амурской области. Открывший стрельбу военнослужащий скрылся. В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв у мужчины.

Трагедия произошла в пятницу на полигоне в Амурской области. "При проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.

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