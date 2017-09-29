Герхард Шредер избран председателем совета директоров "Роснефти"

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер возглавил совет директоров "Роснефти". Такое решение было принято на прошедшем в Санкт-Петербурге собрании акционеров компании. В нефтяной корпорации считают, что назначение на высший пост авторитетного европейского политика будет для России выгодным. На Западе такое назначение вызвало шквал недовольства. Так некоторые немецкие СМИ даже назвали экс-канцлера "агентом Кремля".

В том, что Герхард Шрёдер станет главой совета директоров "Роснефти", было мало интриги, передает "ТВ Центр". И еще меньше политики. Только бизнес: одна из крупнейших корпораций России не скрывает амбициозных планов обогнать в Европе другого российского гиганта — "Газпром", и к 2020 году увеличить добычу газа более чем вдвое. Такая фигура, как экс-канцлер Германии Шрёдер, в руководстве компании - стратегическое решение.

"Вхождение господина Шредера в качестве независимого члена совета директоров, безусловно, будет способствовать развитию международного бизнеса компании, наращиванию присутствия в Европе, выстраиванию конструктивных взаимоотношений с западными партнерами", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В России Шрёдера уже давно ценят как успешного управленца. В 2005 году он стал председателем наблюдательного совета оператора строительства трубопровода "Северный поток", в 2006-ом возглавил комитет акционеров компании. Спустя 10 лет - совет компании "Северный поток-2". Входил в совет директоров британско-российской нефтяной компании "ТНК-BP". Шрёдер убежден, что работает на укрепление российско-германских отношений, и это выгодно обеим странам.

"Моя задача - представлять Германию. И я твердо убежден в том, что интересы Германии не в последнюю очередь заключаются в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией. Как с политической точки зрения, так и с экономической. Рыночная доля "Роснефти" в Германии составляет 12%, в компании работают тысячи сотрудников. Я считаю, что сотрудникам "Роснефти" в Германии и профсоюзам не может быть невыгодно, чтобы серьезную позицию в компании занимал немец", - заявил сам Шредер.

Карьера Шрёдера в России вовсе не исключение. В совете директоров той же "Роснефти" и без него много иностранцев - из Германии, Великобритании, США, Швейцарии, Катара. К тому же, в число акционеров компании, кроме российского правительства, входят также BP, Катар и Glencore. Но все эти факты не удерживают Запад от очередного витка антироссийской истерии. Немецкая пресса называет Шрёдера продажным агентом Кремля. Чего только стоят заголовки "Кружок друзей Путина" или "На службе у Путина".

"То, что бывший канцлер ФРГ, в условиях, когда отношения с Россией такие напряжённые, занимает такую руководящую должность в российском государственном концерне – ненормально", - утверждает главный редактор газеты Berliner Zeitung Бригитте Ферле

Приход Шредера в "Роснефть" стал даже фрагментом предвыборной кампании в Германии. В ходе теледебатов между канцлером Ангелой Меркель и ее соперником социал-демократом Мартином Шульцем ведущие спросили, как они к этому относятся. Оба сказали, что отрицательно и пообещали, что после окончания политической карьеры никогда не пойдут в бизнес.

Шрёдер - опытный политик и на все эти нападки реагирует спокойно. По его мнению, для Меркель он просто был удобным аргументом, чтобы настроить электорат против его бывшей партии — социал-демократов. Но дело, конечно, не только в выборах. Шрёдера критиковали и будут критиковать за дружбу с Москвой и лично с Владимиром Путиным. А экс-канцлер, в свою очередь, не устанет объяснять: дело не в его личных отношениях, а в том, что игнорировать Россию - ошибка.

"Ситуация с санкциями в энергетическом секторе, я в этом убежден, обостряется не Европейским союзом, а Соединенными штатами Америки. И Европе давно уже пора говорить не об усилении санкций, а об их ослаблении или отмене. Считаю, что неблагоразумно изолировать Россию, нашего самого крупного соседа", - говорит бывший канцлер.

Эксперты сходятся во мнении, что Герхард Шрёдер на своем посту принесет много пользы не только "Роснефти", но и всему российскому бизнесу. В Германии многие хотят работать с Москвой, но этому мешает политическая обстановка. Блестящий, авторитетный переговорщик Шрёдер - как никто другой сможет здесь помочь.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".