Суд арестовал двоих жителей Крыма за шпионаж в пользу Украины

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Суд в Москве арестовал Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двух россиян, которые передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота.

Московский окружной военный суд арестовал жителей Крыма Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Подозреваемые доставлены в Московский окружной военный суд. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двух россиян, которые передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

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