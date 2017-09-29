Умерла советская фигуристка Людмила Белоусова

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Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась в возрасте 81 года. Об этом рассказал российский тренер Алексей Мишин. О причинах смерти советской фигуристки не сообщается.

В возрасте 81 года скончалась советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в дуэте с Олегом Протопоповым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского тренера по фигурному катанию Алексея Мишина.

"Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно. Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом в одной раздевалке", - отметил Мишин.

О причинах смерти советской фигуристки не сообщается.

Белоусова и Протопопов завоевали золотые медали на Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке и Олимпиаде-1968 в Гренобле. Кроме того, на их счету четыре победы на чемпионатах мира и четыре золота на чемпионатах Европы.