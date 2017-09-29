Каталония готовится к референдуму о независимости

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В это воскресенье в Каталонии должен пройти референдум о независимости. Обстановка в регионе напряженной. Полиции Каталонии приказано избегать применения силы при попытках не допустить проведения референдума.

В это воскресенье в Европе должен пройти один из самых ожидаемых и скандальных референдумов - референдум о независимости Каталонии. Ожидали его шесть столетий и десять лет, а нынешние заголовки в СМИ можно просто зачитывать вслух и понимать, насколько горячий народ эти испанцы. Даже если они местами каталонцы.

Организаторов митингов в Каталонии обвинили в призывах к мятежу. Полиция Каталонии отказывается переподчиняться единому координатору. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. В сети появились фейковые фото и видео военной техники, направляемой в Каталонию.

Генпрокурор Каталонии распорядился изымать бюллетени и урны для голосования. Эксперты ООН призывают Испанию не препятствовать референдуму в Каталонии. Глава парламента Каталонии ожидает "массового участия" в референдуме. Каталонский суд предписал полиции не допустить проведения референдума. Власти Каталонии обвиняют Мадрид в попытках спровоцировать беспорядки.

Возможность задержания главы Каталонии остается "открытой", заявил генпрокурор Испании. В Каталонии могут объявить независимость в одностороннем порядке.

Ну и венцом всему - сразу две статьи в El País, в которых авторы пытались найти руку Кремля и в Каталонии. От лица руки на статьи откликнулся посол России в Испании Юрий Корчагин

"В статье все смешано в одну кучу — и WikiLeaks, и обвинения России во вмешательстве в какие-то другие страны, и боты; упоминаются какие-то каталонские политики, о которых мы никогда не слышали. Все это представляет собой полную кашу, к которой "руке Москвы" даже противно прикасаться", - заявил он.

Но, похоже, самое интересное начнется в грядущий понедельник, когда станет понятно и сколько каталонцев пришли на участки для голосования, и как они проголосовали, и что делала полиция, и конечно, как отреагировали Мадрид и мировое сообщество. Особенно интересно послушать мнение британцев с их постоянно говорящими от отделении валлийцами, ирландцами и заходящими на вторую попытку шотландцами.

"В центре событий", "ТВ Центр".