Суд отправил под домашний арест гендиректора и главбуха "ВИМ-Авиа"

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Суд в Москве отправил под домашний арест до 25 ноября генерального директора и главного бухгалтера авиакомпании "ВИМ-Авиа". Ранее им было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров.

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора "ВИМ-Авиа" Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву по делу о хищении денежных средств пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следователя удовлетворить - избрать меру пресечения в виде заключения под домашний арест сроком до 25 ноября", - огласила решение судья.

В ходе заседания Кочнев просил отпустить его под подписку о невыезде, чтобы работать в компании и исправить текущую ситуацию. В свою очередь, Пантелеева была согласна на заключение под домашний арест. Кроме того, по делу о хищении в "ВИМ-Авиа" в качестве свидетеля был допрошен руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Накануне генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" были задержаны по делу о мошенничестве. В пятницу им было предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров. По версии следствия, "ВИМ-Авиа" продолжала продавать авиабилеты несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

В авиакомпании в понедельник официально признались, что не имеют финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в России, так и за рубежом.

К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября - прекратится.

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