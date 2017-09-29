Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста
Теги: суд экология мост украина Крым порошенко
Украина подаст иск против России из-за экологического ущерба от строительства Крымского моста. О поручении президента Украины Петра Порошенко рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко. Киев также готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.
Петр Порошенко распорядился подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Крымского моста. Об этом в Twitter написал пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
В мае в Киеве было открыто уголовное производство по факту нарушений правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив. Позже украинская сторона подготовила запрос к NASA с просьбой дать оценку ситуации.
Киев также готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе. Как утверждают в Минтрансе России, эти ограничения будут минимальными, они не окажут существенного влияния на проход судов.
Россия начала работы по строительству моста в Крым в феврале 2016 года. К настоящему моменту установлены самые габаритные элементы моста - арочные пролетные строения.
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