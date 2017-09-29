20:04, 29 сентября 2017

"Раскрыть правду": ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка

Теги:  В мире  сша  цру  русский язык

Центральное разведывательное управление США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду", - говорится в сообщении структуры.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Соответствующее объявление было размещено в пятницу в Twitter ведомства.

"Знаете русский? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование, и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужды здесь", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

К объявлению прикреплено изображение с текстом на русском языке: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".

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