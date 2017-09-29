"Раскрыть правду": ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка

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Центральное разведывательное управление США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду", - говорится в сообщении структуры.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Соответствующее объявление было размещено в пятницу в Twitter ведомства.

"Знаете русский? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование, и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужды здесь", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Speak Russian?

US citizen with a college degree?

Interest in national security?



Your skills are needed here.https://t.co/acebqeWxty pic.twitter.com/nxWJdNt9gw — CIA (@CIA) September 29, 2017

К объявлению прикреплено изображение с текстом на русском языке: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".

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