"Раскрыть правду": ЦРУ объявило набор сотрудников со знанием русского языка
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Центральное разведывательное управление США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду", - говорится в сообщении структуры.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США объявило набор сотрудников со знанием русского языка. Соответствующее объявление было размещено в пятницу в Twitter ведомства.
"Знаете русский? Являетесь гражданином США, у вас есть высшее образование, и вы интересуетесь национальной безопасностью? Тогда ваши навыки нужды здесь", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
К объявлению прикреплено изображение с текстом на русском языке: "Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду".
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