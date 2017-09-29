Два человека погибли при пожаре в вагоне на ж/д станции в Москве

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В результате возгорания в вагоне на железнодорожной станции "Москва-Сортировочная-Киевская" на западе столицы погибли два человека. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь потушил пожарный поезд.

В результате пожара в вагоне, который находился на запасном пути железнодорожной станции, погибли два человека. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах

"На железнодорожной станции "Москва-Сортировочная-Киевская" на западе столицы произошло возгорание вагона. Пожар ликвидировали, но в вагоне были обнаружены два трупа", - говорится в сообщении.

Площадь возгорания в вагоне составила 20 квадратных метров. Огонь потушил пожарный поезд.

Как сообщили TVC.ru в пресс-службе МЖД, данный инцидент не повлиял на движение составов Киевского направления. По предварительной информации, возгорание могло произойти из-за вмешательства посторонних лиц.

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